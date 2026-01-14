Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи

Галактионова окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В качестве автора, продюсера и менеджера участвовала во многих культурных проектах. С 2009 года Ольга руководила компанией «Галактика», организующей театральные фестивали и кинопроизводство, а с июля 2021-го по 2025 год возглавляла РОСИЗО, после чего стала руководителем Пушкинского музея.