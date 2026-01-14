Ольга Галактионова стала директором Третьяковской галереи

Ольга Галактионова стала новым директором Третьяковской галереи.
Пушкинский музей возглавила Екатерина Проничева. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своих соцсетях.
Любимова отметила, что под руководством Галактионовой были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С.Лихачева.
Галактионова окончила факультет истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В качестве автора, продюсера и менеджера участвовала во многих культурных проектах. С 2009 года Ольга руководила компанией «Галактика», организующей театральные фестивали и кинопроизводство, а с июля 2021-го по 2025 год возглавляла РОСИЗО, после чего стала руководителем Пушкинского музея.
Екатерина Проничева окончила юридический факультет МГУ и факультет искусств МГУ. Работала юристом, занималась адвокатской практикой. В марте 2012 года стала первым заместителем главы Департамента культуры города Москвы Сергея Капкова.
В 2013–2014 годах занималась обновлением музейных фондов и контролем ввоза-вывоза культурных ценностей в должности главы департамента культурного наследия Министерства культуры России. Среди прочего курировала создание виртуального Государственного музея нового западного искусства, коллекции которого передали ГМИИ имени А.С.Пушкина.
С апреля 2014 года занимала пост первого заместителя генерального директора ОАО «ВДНХ». Под руководством Проничевой были созданы несколько музеев (павильон «Космос», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран»).
С 2018 по 2022 год трудилась в должности председателя Комитета по туризму города Москвы. После этого получила пост генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника.