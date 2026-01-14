В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»

Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны Disney и Pixar, фан-сообщество активно поддерживает эту идею, опираясь на актерский диапазон и харизму Гаги. Первые обсуждения начались после публикации в X (бывший Twitter), где пользователь предположил, что Гага могла бы стать идеальной кандидатурой на роль Мираж. После этого Pop Hub со ссылкой на голливудских инсайдеров сообщил, что Гага все же ведет переговоры о роли.