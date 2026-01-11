Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»

Студия Amazon MGM опубликовала трейлер криминального триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе» («Crime 101»). Премьера запланирована на 13 февраля.
По сюжету детектив Лу Лубесник (Марк Руффало) расследует серию краж драгоценностей на Тихоокеанском побережье. Их совершил профессиональный вор Дэвис (Крис Хемсворт).
Помимо Руффало и Хемсворта, в картине сыграли Барри Кеоган («Солтберн»), Халли Берри («Бал монстров»), Моника Барбаро («Полиция Чикаго»), Кори Хокинс («Ходячие мертвецы»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Ник Нолте («Сорок восемь часов»), Тейт Донован («Схватка») и другие.
Фильм основан на одноименной повести Дона Уинслоу. Режиссером выступил Барт Лейтон, известный по документалке «Самозванец» и триллеру «Американские животные».