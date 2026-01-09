Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики

На Москву надвигается снежный буран. За сутки выпадет больше половины месячной нормы осадков
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»
В Калифорнии медведя смогли «выселить» из жилого дома только спустя 37 дней
Бруно Марс отправится в тур впервые после 10-летнего перерыва в сольной карьере
Сериал «Больница Питт» продлили на третий сезон
Долина освободила квартиру в Хамовниках, из‑за которой судилась с Полиной Лурье
«Я не был таким худым со школы»: Мэтт Дэймон сбросил 12 килограммов ради съемок в «Одиссее»
Якудза преследуют Джейсона Момоа и Дейва Баутисту в трейлере «Опасного дуэта»
Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»
Кэтрин Хан может сыграть матушку Готель в игровой адаптации «Рапунцель»
Джулия Робертс хотела отказаться от роли в «Ноттинг-Хилле». Идея показалась ей «чертовски глупой»
На японской ж/д станции Киси выбрали новую кошку-начальницу
Со стабильным доходом, подтянутый и старше по возрасту: россияне назвали идеального партнера
Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей
В Германии десятки овец захватили супермаркет
Логан Пол выставил на аукцион самую дорогую коллекционную карточку Pokémon
Фанаты «Очень странных дел», ожидавшие выхода секретного финала шоу, сломали Netflix
Хелена Бонэм-Картер и Мартин Фриман появились в трейлере детектива «Тайна семи циферблатов»
Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя
Netflix раскрыл дату выхода второго сезона «Грызни»
В Великобритании начал действовать запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21.00
У Эрмитажа образовалась длинная очередь из‑за бесплатного входа в честь Рождества
Netflix опубликовал тизерный ролик с будущими фильмами и сериалами
В России стали реже совершать кражи
Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Лора Дерн назвала термин «непо-ребенок» абсурдным и безумным
Музыкальный фестиваль Tomorrowland впервые пройдет в Таиланде
США, Великобритания и Япония возглавили список крупнейших мировых импортеров игристого вина

Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Дом в лондонском боро Бромли, где вырос музыкант Дэвид Боуи, отреставрируют и откроют для публики. Об этом написал Hypebeast со ссылкой на фонд «Наследие Лондона».

Двухэтажному коттеджу на улице Плейстоу Гроув планируют придать облик, который был у него в 60-х — как раз в детские годы Боуи. В здании обустроят музей. Там также будут проводить мастер-классы для местной молодежи.

Реставрацией дома займется Джеффри Марш, сокуратор передвижной выставки «David Bowie Is». Она открылась в 2013 году в Музее Виктории и Альберта, а затем путешествовала по миру вплоть до 2018 года.

Концепция нового музея вдохновлена художественной лабораторией Боуи в Бекенхеме. Его центральным элементом станет крошечная спальня Боуи — место, где зародились его ранние музыкальные амбиции.

Дэвид Джонс (настоящее имя Боуи) родился в Лондоне в 1947 году. Он жил с родителями в Бромли с 1955 по 1967 год. В этот период будущая легенда сцены играл в футбол, начал посещать классы музыки и хореографии, стал покупать грампластинки с рок-н-ролльными композициями и увлекся игрой на укулеле, басе и фортепиано. В 1962 году Боуи сформировал свою первую группу, в 1967-м — выпустил первый альбом.

