Дом детства Дэвида Боуи отреставрируют и откроют для публики

Дэвид Джонс (настоящее имя Боуи) родился в Лондоне в 1947 году. Он жил с родителями в Бромли с 1955 по 1967 год. В этот период будущая легенда сцены играл в футбол, начал посещать классы музыки и хореографии, стал покупать грампластинки с рок-н-ролльными композициями и увлекся игрой на укулеле, басе и фортепиано. В 1962 году Боуи сформировал свою первую группу, в 1967-м — выпустил первый альбом.