Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года

Актер Пол Мескал хочет взять паузу в работе до 2028 года. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.



«Как только я закончу [промокампанию „Хамнета“], я надеюсь, что никто не увидит меня до 2028 года, когда будет The Beatles. Люди отдохнут от меня, а я отдохну от них», — сказал Мескал. Однако его, тем не менее, ожидают эпизодические съемки в фильме «Merrily We Roll Along» Ричарда Линклейтера, который будут снимать 20 лет.



«Я скучаю по сцене, поэтому, возможно, у меня будет время, когда я буду заниматься театром пару лет. У меня также есть другие приоритеты в личной жизни, которым я хочу уделить внимание», — добавил актер.



Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в грядущих фильмах Сэма Мендеса о легендарной группе The Beatles. Проект Sony, включающий четыре полнометражные картины, компания позиционирует как «первый кинотеатральный опыт для просмотра запоем». Премьера запланирована на 2028 год. Вместе с Мескалом играют Барри Кеоган (Ринго Старр), Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).