Кошка Карла Лагерфельда так и не получила наследство

Кошка модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт так и не получила наследство своего знаменитого хозяина. Об этом заявила бывшая домработница дизайнера Франсуаза Касот в интервью The Atlantic.
Женщина сообщила, что спустя семь лет после смерти Лагерфельда ни она, ни Шупетт «не получили абсолютно ничего». Кошка живет с Касот, ее мужем и их сыном-подростком в парижской квартире.
Касот поделилась, что ей «пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы оформить наследство на свое имя и убедиться, что пожелания Карла должным образом учтены». Параллельно женщина работала, чтобы содержать Шупетт.
«Пока все улаживается, я делаю все возможное, чтобы выполнить его [Лагерфельда] желания, особенно в том, чтобы Шупетт ни в чем не нуждалась. Это мой главный приоритет. Самое главное, чтобы она была счастлива, окружена любовью и заботой и защищена так, как хотел бы Карл. Мы сохраняем надежду, что однажды ситуация разрешится мирным путем», — сказала Касот.
Шупетт недавно исполнилось 14 лет. Бирманская кошка кремового окраса появилась в жизни Лагерфельда в 2011 году: ее оставила на попечение дизайнера модель Батист Джабикони. Карл полюбил животное и убедил Джабикони оставить ему Шупетт.
Лагерфельд называл Шупетт своей «единственной большой любовью» и «центром мира». При его жизни кошка путешествовала на частном самолете, ела приготовленные шеф-поваром блюда из изысканного фарфора и проводила время в компании сразу двух горничных, которые вели дневники о жизни Шупетт.
После смерти Лагерфельда в 2019 году Шупетт обосновалась в Париже у Касот. Кошка время от времени работает моделью. Также у нее есть аккаунт в инстаграме*, на который подписаны более 279 тыс. пользователей. В СМИ писали, что Лагерфельд оставил своей любимице многомиллионное состояние, но точные цифры неизвестны.
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