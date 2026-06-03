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Ник Джонас и Пол Радд сыграли музыкантов в фильме «Это хит!». Смотрим русскоязычный трейлер

Афиша Daily

Компания «Экспонента» опубликовала русскоязычный трейлер фильма «Это хит!» («Power Ballad»), который выйдет в российский кинопрокат 16 июля. Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей») и Ник Джонас («Camp Rock»).

Радд сыграл музыканта Рика, чья карьера уже не на пике. Он зарабатывает на жизнь, выступая на свадьбах. На одном из торжеств Рик знакомится со звездой бойз-бэнда Дэнни (Джонас) — и устраивает с ним небольшой джем-сейшн.

Через некоторое время Рик слышит в магазине песню, в которой использовали написанные им строки. Выясняется, что Дэнни превратил его наработки с того самого джем-сейшна в хит.

Тогда Рик решает вернуть себе признание, которого, по его мнению, он заслуживает. Но восстановить справедливость и получить свою долю славы окажет непросто, ведь никто не верит мужчине, даже его собственные дочь и жена.

Фильм выпустила студия Lionsgate. Режиссером стал Джон Карни. В актерский состав ленты вошли Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинан, Кит МакЭрлин и Бет Фэллон.

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