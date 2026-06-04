Появился тизер «Ледникового периода-6»

Первый мультфильм серии вышел в 2002 году. Картину создали Крис Уэдж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж.Уилсона и Питера Акермана. Он собрал в мировом прокате 383,3 млн долларов.