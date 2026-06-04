Константин Эрнст поддержал идею квотировать иностранные фильмы

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст поддержал предложение Никиты Михалкова ввести квоты для зарубежного кино. Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума, пишут «Ведомости».
«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», — сказал Эрнст.
В марте 2025 года Михалков в письме Владимиру Путину предложил ввести «входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России». Президент поддержал идею и, по словам режиссера, поручил Владимиру Мединскому «принять меры по защите рынка» до того, как «конкуренты начнут возвращаться».
В марте 2026 года Путин попросил ускорить этот процесс, приведя в пример Францию и Китай, где, по его словам, жестко квотируют иностранные фильмы. При выдаче квот, как считает президент, важны и идеологическая, и финансовая составляющие.
«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?» ― заявил Путин.