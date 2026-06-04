Саундтрек Assassin’s Creed IV: Black Flag выпустят на виниле перед релизом ремейка

Компания Laced Records анонсировала виниловый релиз саундтрека культовой игры Assassin’s Creed IV: Black Flag. Выход пластинок приурочен к скорому релизу ремейка проекта.
Главным изданием станет бокс-сет из пяти пластинок, включающий 79 треков из оригинальной игры, музыку многопользовательского режима, композиции из дополнения Freedom Cry и знаменитые морские шанти.
Для поклонников также подготовят более доступную версию на двух пластинках с избранными композициями. Предзаказ на оба издания уже открыт, а первые поставки запланированы на начало 2027 года.
Одновременно Ubisoft готовится к выпуску ремейка Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, который появится на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК уже 9 июля 2026 года. Разработчики обещают сохранить оригинальную историю капитана Эдварда Кенуэя, дополнив ее современной графикой и новыми возможностями. Кроме того, музыкант Woodkid подготовит новую музыку и обновленные версии пиратских песен.