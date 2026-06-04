Майкл Джексон планировал создать фэнтези-видеоигру

Американский музыкант Майкл Джексон собирался выпустить мрачную фэнтези-видеоигру. Об этом сообщил NME.
Артист работал над релизом вместе с командой Shiny Entertainment, выпустившей игру Enter the Matrix. Джексон планировал написать к проекту оригинальный саундтрек.
Идея игры родилась после того, как Джексон попросил у основателя Shiny Entertainment Дэвида Перри ранний доступ к Enter the Matrix. После их первого разговора певец предложил Перри обсудить концепцию возможной коллаборации.
По словам Перри, Джексон не хотел создавать игру с собой в главной роли. Он задумывал кинематографичный приключенческий экшн от третьего лица, сюжет которого строится вокруг королевств, войн, магии и разных версий правды.
«Мы начали проводить встречи в Неверленде и изучать, какой могла бы быть игра. Важно то, что мы не пытались создать проект тщеславия ради», — написал в своем блоге Перри.
У проекта было несколько рабочих названий: «The Final War», «Solo», «The Darkness» и «Dark Rim». Они отражали, как концепция постепенно становилась более мрачной и приобрела психологическую глубину: в центре истории оказались сны, депрессия, сознание и скрытое царство, находящееся за гранью сновидений.
Создатели «Dark Rim» обсуждали, что Джексон может выпустить свой следующий музыкальный альбом внутри игры. Это, по их задумке, могло привлечь к релизу аудиторию, которая не относилась к геймерам.
«В то время игры уже были невероятно популярны, но миллионы людей по-прежнему не понимали их сути. Они думали, что игры предназначены для кого‑то другого, для детей или подростков», — пояснил Перри.
Проект так и не был реализован, потому что, как отметил Перри, «жизнь сделала свой поворот». Через семь месяцев после выхода Enter the Matrix Джексону предъявили обвинение в растлении подростка. А через четыре года после суда музыкант скончался. Контракт на публикацию игры так и не был подписан.