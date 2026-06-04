В Нью-Йорке назовут улицу в честь рэпера DMX

DMX считается одним из самых влиятельных рэп-исполнителей конца 1990-х и начала 2000-х годов. После его смерти в 2021 году был выпущен посмертный альбом «Exodus», а позже стало известно о подготовке еще одной пластинки с ранее не издававшимися совместными треками музыканта.