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Российские и американские хоккеисты сыграют товарищеский матч в Москве

Афиша Daily
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Фото: Mariah Hewines/Unsplash

1 июля в Москве состоится товарищеский матч между командами из России и США. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

По его словам, матч приурочен к празднованию 250-летия США и призван укрепить отношения между странами. Эйджи выразил надежду, что спортивное событие станет символом диалога между двумя государствами.

Какие именно команды выйдут на лед, пока официально не раскрывается. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщала, что рассматривается вариант проведения матча между сборными Торгово-промышленной палаты России и Американской торговой палаты.

Идея организации хоккейных встреч между представителями России и США обсуждается уже не первый год. В 2025 году президенты России и США поддержали инициативу проведения матчей между клубами КХЛ и НХЛ, но эти планы пока не были реализованы.
 

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