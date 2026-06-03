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Элли Голдинг анонсировала новый альбом «I Know Too Much»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @elliegoulding

Британская певица Элли Голдинг анонсировала свой шестой студийный альбом «I Know Too Much». Пластинка выйдет 4 сентября 2026 года.

В пластинку войдут десять композиций, а сама артистка называет ее самой искренней работой за последние годы. По словам Голдинг, новый альбом стал отражением важного жизненного этапа и напоминает музыкальный дневник.

Исполнительница отметила, что песни создавались максимально честно и без оглядки на ожидания окружающих. Первым синглом с пластинки станет трек «Black Prada Dress», релиз которого состоится уже 5 июня.

Певица впервые представила композицию публике во время выступления на фестивале BBC Radio 1 Big Weekend. Альбом «I Know Too Much» станет первой полноформатной работой певицы после выхода «Higher Than Heaven» в 2023 году.

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