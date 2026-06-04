В Петербурге стартовали съемки лирической комедии «Петроградка»

По сюжету врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решают продать последнее, что их связывает, — общую квартиру на Петроградской стороне в Петербурге. Это затягивает героев в водоворот событий. Сценарий основан на одноименном сборнике Сергея Переверзева «Петроградка». Книга состоит из четырех новелл: «Мечтатели», «Ботинки», «Парадка», «Он и она». Экранизация объединяет рассказы в единый сюжет.