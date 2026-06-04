В Петербурге стартовали съемки лирической комедии «Петроградка»

В Петербурге стартовали съемки лирической комедии в эстетике магического реализма «Петроградка».
Это полнометражный дебют режиссера Виктории Беляковой и сценариста, креативного продюсера Аниты Фазли. В съемках принимают участие актеры театра и кино: Геннадий Блинов, Екатерина Домашенко, Роза Хайруллина, Сиу Нгуен, Илья Виногорский, Константин Мурзенко, Ольга Ломоносова, Игорь Грабузов, Олег Рязанцев и другие. Фронтмен группы «Курара» и художественный руководитель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Олег Ягодин исполнит одну из ведущих ролей и озвучит закадровый голос.
Производством фильма занимается продюсерская компания FT Production. В прокат картину выпустит дистрибьютор К24. Премьера состоится летом 2027 года.
По сюжету врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решают продать последнее, что их связывает, — общую квартиру на Петроградской стороне в Петербурге. Это затягивает героев в водоворот событий. Сценарий основан на одноименном сборнике Сергея Переверзева «Петроградка». Книга состоит из четырех новелл: «Мечтатели», «Ботинки», «Парадка», «Он и она». Экранизация объединяет рассказы в единый сюжет.