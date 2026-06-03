На «Архстоянии» в поле у Ротонды появится река

В арт-парке Никола-Ленивец во время фестиваля «Архстояние» появится река. Она будет центральной инсталляцией события и развернется на 77 метров, сообщили «Афише Daily» организаторы.
Реку проложит в поле у Ротонды архитектурное бюро «Маипулац и оне интернационал е». Проект получит название «Река сена». Он описывается как градостроительный перформанс посреди русской деревни.
На других территориях разместят «Физкульт-полянку» Иванки Гарай — арт-лабораторию, посвященную фантазиям о будущем. В ней вымышленный физрук Серега Лыжа пригласит гостей заняться утренней зарядкой, созданием текстильных коллажей из спортивной одежды и музицированием свистками.
Художница Иросинья Наталкина представит на фестивале проект «Тетушка на проводе» — гибридную работу на стыке интерактивной инсталляции, иммерсивного театра и игры-квеста. На лесной поляне появятся таксофоны, через которые можно услышать голос «тетушки из деревни» и присоединиться к ее игре.
«Физкульт-полянка» и «Тетушка на проводе» станут частью проекта «Агроренессанс», реализованного вместе с фондом поддержки современного искусства «Лещукфонд». Свои проекты на «Архстоянии» создадут также креативный тандем MILKH и Decorburo, они получат название «Кто последний за счастьем?» и «Обними березу».
Кроме того, гостей фестиваля ждут коллективная инсталляция «Полотно ответов» художниц Александры Островской и Кристины Пашковой, отсылающая к детской лаборатории «Яндекс Музея», импровизационный театр Playback01 и галерея-обскура, которая будет фотографировать всех желающих.
Музыкальную программу «Архстояния» составят Рушана, «Созвездие отрезок», «Деревянные киты», nttrl, Kedr Livanskiy, двухдневная программа от лейбла «Гост Звук» и победители музыкального опен-колла, которых выбирали редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш, главред блога «Родной звук» Вадим Чувашев и основатель фестиваля Fields Андрей Морозов.
Фестиваль «Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля. Он будет посвящет теме «Маршрут перестроен». На три дня арт-парк Никола-Ленивец превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля», в котором ключевую роль сыграют зрители.