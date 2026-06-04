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Вим Вендерс изъял из оборота фильм «Ложное движение» из‑за откровенной сцены с несовершеннолетней

Афиша Daily
Фото: Criterion/YouTube

Немецкий режиссер Вим Вендерс отозвал из оборота свой фильм «Ложное движение» из‑за того, что в нем содержалась откровенная сцена с участием несовершеннолетней на момент съемок актрисы Настасьи Кински. Об этом написали Би-би-си и Variety.

Кински на протяжении многих лет требовала, чтобы картину перемонтировали. Она хотела, чтобы из нее удалили сцену, где она предстает топлесс в возрасте 13 лет. Но Вендерс сомневался в необходимости редактуры ленты.

Режиссер впервые отреагировал на запрос актрисы в 2024 году. Тогда он признался, что сегодня не снял бы такую сцену, и призвал кинематографическое сообщество Германии к дискуссии о том, что делать с фильмами, снятыми в иные времена.

В марте 2026 года Кински вновь обсудила скандальный эпизод в «Ложном движении» в интервью с газетой Sueddeutsche Zeitung. «Это был мой первый фильм, он [Вендерс] был моим первым режиссером, и он меня не защитил», — сказала она.

После этого Вендерс признал, что ему следовало лучше заботиться об интересах юной актрисы в 1975 году. Он принес извинения Кински и запретил ленту к дистрибуции и показу где‑либо.

«Как единственный человек, ответственный за „Ложное движение“, который еще жив, я осознаю, что Настасья Кински должна была быть более защищена тогда. За это я прошу у тебя, Настасья, прощения, безоговорочно, без всяких „если“ и „но“», — написал Вендерс в публичном обращении.

Кинематографист добавил, что реакции, комментарии и обсуждения в последние дни сыграли значимую роль в формировании его понимания произошедшего. Вендерс поблагодарил неравнодушных людей за это.

«Нашему обществу необходимо найти подходящие способы обращения с противоречивыми киноработами XX века и пройти процесс обучения и инклюзивной перспективы в отношении кино», — подчеркнул режиссер.

Он пообещал иницировать более широкий диалог с различными киноинституциями, в том числе отвечающими за сохранение кинонаследия и межпоколенческую коммуникацию.

«Только после этого процесса — даже если он займет значительное время — и только когда мы сможем представить всесторонне одобряемое решение, которое будет включать Настасью Кински, мы сделаем этот фильм вновь доступным», — добавил Вендерс.

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