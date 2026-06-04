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Nintendo и Crocs выпустят коллекцию обуви по мотивам Super Mario

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Nintendo

Nintendo и Crocs анонсировали линейку обуви, вдохновленную Super Mario. Компании продолжили развивать сотрудничество после коллекции по мотивам Animal Crossing.

В линейку вошли четыре модели сабо для взрослых и детей. Каждая из них посвящена популярным персонажам франшизы: Марио, Йоши, Боузеру и принцессе Пич. Обувь украшена тематическими принтами, объемными элементами и эксклюзивными джиббитсами.

«Коллекция Crocs x Super Mario, созданная для поклонников всех возрастов, демонстрирует Грибное королевство в сочетании с фирменным комфортом и самовыражением Crocs в мире, где воображение и повседневная жизнь сливаются воедино», — говорится в новостном посте.

Одной из главных моделей стала синяя версия Super Mario Core Classic Clog с изображениями знаковых предметов из игр серии. Продажи новинок стартуют 15 июля.

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