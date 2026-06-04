Nintendo и Crocs выпустят коллекцию обуви по мотивам Super Mario

«Коллекция Crocs x Super Mario, созданная для поклонников всех возрастов, демонстрирует Грибное королевство в сочетании с фирменным комфортом и самовыражением Crocs в мире, где воображение и повседневная жизнь сливаются воедино», — говорится в новостном посте.