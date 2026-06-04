Умерла автор «Персеполиса» Маржан Сатрапи

Сатрапи часто воспринимали как политическую художницу, но она сама в интервью «Афише» говорила, что больше не связывает надежд с политикой. «У меня больше нет никаких надежд, связанных с политикой, — я слишком близко с ней столкнулась. Чтобы быть политиком, надо любить власть, а любой, кто любит власть, психически болен. Точка. <…> Все, что остается, — помнить о том, откуда ты, и сохранять достоинство», — отмечала она.