Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт сыграют в новом боевике от режиссера «Атласа»

Amazon MGM Studios получила мировые права на боевик «The Kellys» («Семейство Келли») с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом. Фильм выйдет на стриминге Prime Video, сообщает Deadline.
В центре сюжета окажется Джек Келли — опальный полицейский из Нью-Йорка. Его жену Молли берут в заложники террористы в старом здании арсенала. Чтобы спасти ее, герою придется объединиться с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьей.
Режиссером фильма выступит Брэд Пейтон, снявший «Атлас» с Дженнифер Лопес, «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас». Для «Семейства Келли» он написал сценарий вместе с Цзы Чунем, работавшим над «Готэмом» и «Однажды в сказке». Производство картины уже началось.
Для Шварценеггера этот фильм станет очередным совместным проектом с Amazon MGM. Ранее актер снялся у студии в рождественском фильме «Человек с мешком» («The Man with the Bag»), где сыграл Санту. В разработке также находится «Король Конан» — новый фильм о Конане с участием Шварценеггера, которым занимается Кристофер МакКуорри из франшизы «Миссия невыполнима».
Хемсворт ранее работал со Шварценеггером над «Неудержимыми-2». В последнее время он снимался в сериале Netflix «Ведьмак», где сменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, а также в романтической драме «Одинокая планета».