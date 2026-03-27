FIFA анонсировала первую за четыре года новую видеоигру

Международная федерация футбола (FIFA) анонсировала свой первый игровой проект после разрыва с EA Sports.
Новая игра называется FIFA Heroes, ее выход запланирован на 28 апреля. Тайтл представляет собой бесплатную футбольную аркаду 5 на 5, ориентированную на быстрый, гиперболизированный геймплей.
В игре будет представлен список профессиональных игроков, талисманы чемпионата мира 2026 года и несколько мифологических героев, включая скандинавского бога Тора и Сунь Укуна — короля обезьян из китайского романа XVI века «Путешествие на Запад».
FIFA Heroes также будет включать «набор сверхспособностей, которыми игроки смогут овладеть: от телепортирующих пасов через поле до метеоритных ударов и магнитных подкатов.
Игра выйдет на мобильных устройствах и ПК, а позже — на всех основных консолях. Параллельно FIFA выпустит эксклюзивную игру на Netflix, посвященную чемпионату мира.
EA и FIFA прекратили сотрудничество после выпуска FIFA 23. Стороны не сошлись в финансовых условиях. EA продолжает выпускать ежегодные футбольные симуляторы под брендом EA Sports FC. А FIFA теперь делает ставку на аркадный формат, чтобы привлечь новую аудиторию.