Apple TV представил тизер «Звездного городка» — спин-оффа сериала «Ради всего человечества». Премьера состоится 29 мая.
Действие в шоу развернется в альтернативной реальности, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Зрителям покажут космонавтов, инженеров и их жизнь в Центре подготовки имени Гагарина.
В сериале снялись Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес ОʼКейси, Руби Эшборн Серкис, Джозеф Дэвис и другие. Шоураннерами стали создатели «Ради всего человечества» Мэтт Уолперт и Бен Недиви.
Пятый сезон оригинального шоу выйдет 27 марта. Действие в нем разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс.
Роли в «Ради всего человечества» исполнили Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт. Недавно авторы шоу сообщили, что сериал получит 6-й сезон, но он станет финальным.