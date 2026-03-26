Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке

Фото: Apple TV+

Apple TV представил тизер «Звездного городка» — спин-оффа сериала «Ради всего человечества». Премьера состоится 29 мая.

Действие в шоу развернется в альтернативной реальности, в которой СССР первым отправил человека на Луну. Зрителям покажут космонавтов, инженеров и их жизнь в Центре подготовки имени Гагарина. 

Видео: Apple TV

В сериале снялись Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес ОʼКейси, Руби Эшборн Серкис, Джозеф Дэвис и другие. Шоураннерами стали создатели «Ради всего человечества» Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

Пятый сезон оригинального шоу выйдет 27 марта. Действие в нем разворачивается в альтернативных 2010-х годах, спустя несколько лет после событий, связанных с астероидом Голдилокс.

Роли в «Ради всего человечества» исполнили Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти Ву, Корал Пенья, Ренн Шмидт. Недавно авторы шоу сообщили, что сериал получит 6-й сезон, но он станет финальным.

