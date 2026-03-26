Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Поворотного момента»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер второго сезона сериала «Поворотный момент», главную роль в котором исполнила Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест»).
Актриса сыграла женщину по имени Айла Гордон, которую назначили президентом баскетбольной франшизы Los Angeles Waves после вынужденного ухода в отставку ее брата. Героине выпал шанс доказать семье, что она чего‑то стоит.
Сделать это, как показал первый сезон, оказалось нелегко. Коллеги считали Айлу «непо-беби, которая понятия не имеет, что делает», а бестолковые братья обещали помочь, но лишь мешали в работе.
Новый сезон шоу выйдет на стриминговом сервисе 26 марта. В нем Айле предстоит искать нового тренера, работать над своим образом в медиа, а также бороться с предубеждениями, которые так и не утихли.
В актерский состав, помимо Хадсон, вошли Бренда Сонг, Дрю Тарвер, Скотт МакАртур, Фабрицио Гуидо, Тоби Сандеман, Чет Хэнкс, Джей Эллис и Макс Гринфилд.
Создателями проекта выступили продюсеры Минди Калинг, Айк Баринхольц и Дэвид Стассен. Сериал выпускает продакшен-компания Kaling International вместе со студией Warner Bros. Television.
Хадсон стала сопродюсером шоу. Оно вдохновлено центральным офисом баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Шоураннером выступает Дэвид Стассен, режиссером — Джеймс Понсольдт.