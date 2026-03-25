Брендан Фрейзер и Эндрю Скотт в новом трейлере «Давления»

На ютуб-канале StudiocanalUK появился новый трейлер фильма «Давление», главные роли в котором исполнили Брендан Фрейзер («Кит») и Эндрю Скотт («Рипли»). Картина выйдет в зарубежный прокат 29 мая.
Лента основана на реальной истории времен Второй мировой войны. Фрейзер сыграл генерала Эйзенхауэра, чье неверное решение о высадке союзнических войск на побережье Северного моря привело к трагедии. Прежде чем решиться на новую попытку атаковать нацистов силами десантников, военный приглашает известного метеоролога — Джеймса Стагга. Он должен дать прогноз погоды и обеспечить безопасную высадку солдат.
Действие фильма развернется за 72 часа до дня высадки в Нормандии. Героям истории предстоит балансировать между необходимостью срочно провести операцию и совладать со стихией, преподносящей несвоевременные сюрпризы.
В фильме также снялись Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиан Льюис. Режиссером ленты стал Энтони Марас, известный по фильму «Отель Мумбаи: Противостояние».