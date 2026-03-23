Стали известны лауреаты премии «Ника»

Стали известны результаты кинематографической премии «Ника». Лучшим фильмом года признали драму «Ветер» Сергея Члиянца.
Картина получила не только главный приз, но и наибольшее число наград — четыре. Столько же статуэток, как и «Ветер», получил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина». Его автор Феликс Умаров стал открытием года.
Лучшим режиссером года признали Бакура Бакурадзе, тримфатора прошлогодней церемонии. Актерские награды взяли Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Машков и Елена Лядова.
В сериальной категории победили авторы «Хроник русской революции». Лучшим анимационным фильмом стал «Булгаковъ». Среди неигровых работ отметили картину «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете».
Полный список лауреатов:
Лучший игровой фильм
«Ветер»
«Август»
«Здесь был Юра»
«Лермонтов»
«Пророк. История Александра Пушкина»
Лучшая режиссерская работа
Бакур Бакурадзе («Лермонтов»)
Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
Сергей Члиянц («Ветер»)
Лучшая мужская роль
Константин Хабенский («Здесь был Юра»)
Сергей Безруков «Август»
Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая женская роль
Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»)
Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»)
Юлия Снигирь («Мой сын»)
Лучшая мужская роль второго плана
Владимир Машков («В списках не значился»)
Даниил Воробьев («Август»)
Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая женская роль второго плана
Елена Лядова («Чистый лист»)
Софья Гершевич («Лермонтов»)
Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)
Открытие года
Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»)
Сергей Малкин («Здесь был Юра»)
Лучший сериал
«Хроники русской революции»
«Аутсорс»
«Бар „Один звонок“»
«Дыши»
«Константинополь»
«Подслушано в Рыбинске»
Лучший анимационный фильм
«Булгаковъ»
«На выброс»
«Отель „Онегин“»
Лучший неигровой фильм
«К другому берегу. Станиславский в Новом Свете»
«В поисках Андрея Рублёва»
«Киноязык эпохи: Лев Кулешов»
Лучшая сценарная работа
Петр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер»)
Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»)
Бакур Бакурадзе («Лермонтов»)
Лучшая операторская работа
Данила Горюнков («Ветер»)
Павел Фоминцев («Лермонтов»)
Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая музыка к фильму
Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»)
Kick Chill, Александр Демьянов («Здесь был Юра»)
Дмитрий Емельянов («Август»)
Лучшая работа художника по костюмам
Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»)
Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»)
Дмитрий Андреев («Лермонтов»)
Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»)
Лучшая работа художника
Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»)
Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа звукорежиссера
Александр Феденёв («Ветер»)
Flysound («Авиатор»)
Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»)
Лучшая работа режиссера монтажа
Мария Лихачёва («Пророк. История Александра Пушкина»)
Иван Лебедев («Август»)
Александр Пак («Волчок»)