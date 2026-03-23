Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки

Актер Брайан Баумгартнер, сыгравший Кевина Мэлоуна в культовом ситкоме «Офис», рассказал о творческом конфликте, случившемся на съемках пятого сезона.
В интервью Entertainment Weekly он вспомнил, как боролся за шутку, которую считал «потрясающей», но которая не устроила руководство канала NBC.
Речь идет об эпизоде «Baby Shower», где персонаж Баумгартнера задает Джен Левинсон (Мелора Хардин) неловкий вопрос о доноре спермы. Фраза, по замыслу актера, намекала на то, что Кевин мог быть причастен к зачатию ребенка. Однако шутку вырезали при монтаже.
По словам Баумгартнера, на NBC побоялись, что зрители воспримут реплику как начало отдельной сюжетной линии. Актер не согласился, назвав решение примером «излишней усложненности».
Тогда актер так и не смог уговорить руководство, но спустя годы вырезанный момент появился в стриминговых версиях сериала. «Забавно, но сейчас вы не можете посмотреть эту серию и не заметить тот момент. Так что это своего рода оправдание для меня», — сказал Баумгартнер.