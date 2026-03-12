Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

Афиша Daily
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Роскачество выявило в 12 брендах школьных брюк для мальчиков высокоопасные вещества — фенолы. Об этом пишет ТАСС.

Нарушения обнаружили в вещах марок «Три сезона» (черного цвета), «Полишинель», «Перемена», Jacote, Pinkvin, Sky Lake, CoolievaKids, Handster, «Персона Junior», Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme. Безопасными признаны брюки Choupette, «Старт», Melia, Truvor, Optri, «Три сезона» (синего цвета) и Evrika.

«Фенолы относятся к высокоопасным веществам, могут накапливаться в организме, вызывать головные боли, аллергию, общее недомогание», — говорится в сообщении. По прочим показателям химической безопасности, в частности по свободному формальдегиду, превышений не выявили.

При этом в каждом втором образце зафиксировали недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) это грубая подмена натуральных волокон синтетикой — шерсть и хлопок были заменены полиэстером в разы или полностью. Кроме этого, по результатам исследования только брюки «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) обеспечивают нормальный теплообмен. Все брюки выдержали проверку на усадку после стирки и почти все исследованные образцы показали хорошие результаты по прочности и износостойкости.

Эксперты Роскачества также обнаружили нарушения правил маркировки и сертификации, в основном это касалось брюк, произведенных в Китае. «Потребитель дезориентирован: в качестве школьной формы нередко реализуется одежда, предназначенная лишь для кратковременной носки. <…> В целях предотвращения введения потребителей в заблуждение ГОСТ Р 71582-2024 закрепил понятие „школьная форма“. Это позволяет защитить права потребителей и исключить недобросовестные практики на рынке», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Роспотребнадзор объявил предостережения производителям, изготовителям и продавцам брюк торговых марок «Полишинель», Jacote, SkyLake, CoolievaKids, «Старт», Melia, Pinkvin. Большинство их них сообщили, что приняли решение прекратить производство брюк с нарушениями, усилить контроль за входным сырьем и провести корректирующие мероприятия.

Расскажите друзьям