Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде

Афиша Daily
© t.me/russianparalymp

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина первой завоевала золото на Паралимпийских играх в Италии. Она одержала победу в супергиганте.

Спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Серебряная медаль досталась француженке Орели Ришар (отставание — 1,96 секунды), бронзовая — шведке Эббе Орше (+2,04).

Видео: Паралимпийский комитет России

7 марта 23-летняя Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске. В соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата она показала результат в 1 минуту 24,47 секунды.

Бронзу также выиграл горнолыжник Алексей Бугаев. Он прошел дистанцию с результатом в 1 минуту и 18,94 секунды.

XIV зимние Паралимпийские игры начались 6 марта и продлятся до 15 марта. Российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном. Россию представляют шесть спортсменов — в парасноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

