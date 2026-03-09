Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина первой завоевала золото на Паралимпийских играх в Италии. Она одержала победу в супергиганте.
Спортсменка выступила в классе LW 6/8-2 и финишировала с результатом 1 минута 15,60 секунды. Серебряная медаль досталась француженке Орели Ришар (отставание — 1,96 секунды), бронзовая — шведке Эббе Орше (+2,04).
7 марта 23-летняя Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске. В соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата она показала результат в 1 минуту 24,47 секунды.
Бронзу также выиграл горнолыжник Алексей Бугаев. Он прошел дистанцию с результатом в 1 минуту и 18,94 секунды.
XIV зимние Паралимпийские игры начались 6 марта и продлятся до 15 марта. Российские спортсмены впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном. Россию представляют шесть спортсменов — в парасноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.