Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта

Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоту
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта

Афиша Daily
Фото: Universal Pictures

В преддверии Международного женского дня онлайн-кинотеатр «Кион» и торговая сеть «Перекресток» провели совместное исследование и выяснили, что хотели бы получить россиянки в подарок и каким они видят идеальное 8 Марта. Выяснилось, что подарок на 8 Марта ждут почти 80% женщин, однако для части респонденток важнее внимание со стороны близких — 16,2%.

Не считают этот день поводом для подарков лишь 4,1%. Самыми желанными остаются практичные и полезные подарки (23,6%), а также варианты «для себя» в категориях красоты, ухода и хобби (21,5%). 

Среди наименее желанных вариантов — случайный набор из супермаркета (33,3%), дежурный букет без личного смысла (22,4%) и подарки с намеком на возраст или внешность (20,9%). Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин с партнером в ресторане (19,2%).

Провести 8 Марта легко, красиво и с самоиронией, как Бриджит Джонс из фильма «Дневник Бриджит Джонс», хотели бы 18% женщин. Атмосферу уюта и искренних чувств, как у Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит», выбрали 17,7% россиянок, а устроить идеальный праздник по своим правилам, как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», — хотели бы 8,8% из них.

8 марта в Москве в честь праздника женщинам будут дарить цветы на улице. Акция на Тверской площади и старом Арбате продлится с 10.00 до 13.00. Кроме того, женщинам будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и другие. 

К Международному женскому дню станцию метро «Трубная» уже украсили с помощью более чем 400 алых роз. Увидеть украшения можно до 23 марта включительно. 

