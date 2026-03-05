Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта

Среди наименее желанных вариантов — случайный набор из супермаркета (33,3%), дежурный букет без личного смысла (22,4%) и подарки с намеком на возраст или внешность (20,9%). Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин с партнером в ресторане (19,2%).