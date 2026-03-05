Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта

В преддверии Международного женского дня онлайн-кинотеатр «Кион» и торговая сеть «Перекресток» провели совместное исследование и выяснили, что хотели бы получить россиянки в подарок и каким они видят идеальное 8 Марта. Выяснилось, что подарок на 8 Марта ждут почти 80% женщин, однако для части респонденток важнее внимание со стороны близких — 16,2%.
Не считают этот день поводом для подарков лишь 4,1%. Самыми желанными остаются практичные и полезные подарки (23,6%), а также варианты «для себя» в категориях красоты, ухода и хобби (21,5%).
Среди наименее желанных вариантов — случайный набор из супермаркета (33,3%), дежурный букет без личного смысла (22,4%) и подарки с намеком на возраст или внешность (20,9%). Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин с партнером в ресторане (19,2%).
Провести 8 Марта легко, красиво и с самоиронией, как Бриджит Джонс из фильма «Дневник Бриджит Джонс», хотели бы 18% женщин. Атмосферу уюта и искренних чувств, как у Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит», выбрали 17,7% россиянок, а устроить идеальный праздник по своим правилам, как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», — хотели бы 8,8% из них.
8 марта в Москве в честь праздника женщинам будут дарить цветы на улице. Акция на Тверской площади и старом Арбате продлится с 10.00 до 13.00. Кроме того, женщинам будут вручать букеты на 36 площадках, включая станции метро «Электрозаводская», «Семеновская», «Киевская», «ВДНХ» и другие.
К Международному женскому дню станцию метро «Трубная» уже украсили с помощью более чем 400 алых роз. Увидеть украшения можно до 23 марта включительно.