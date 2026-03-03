Актер признался, что равнялся на коллег, уже сотрудничавших с режиссером: «Энн полностью существовала в образе, даже когда камера не должна была видеть ее три дня в рамках одной сцены. И это целиком заслуга Криса — того, как много он требует от себя, поэтому ждет того же от других. Мне был близок его подход. Я бы согласился на это снова не раздумывая».