Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана

В новом рекламном ролике к масштабному проекту Кристофера Нолана «Одиссея» впервые показали персонажа в исполнении рэпера Трэвиса Скотта. Видео было представлено во время трансляции матча чемпионата AFC 25 января.
В короткой сцене Скотт, чья роль пока не раскрыта, внезапно появляется в пиршественном зале, где находятся персонажи Джона Бернтала (Менелай) и Тома Холланда (Телемах). Громко стуча посохом, он прерывает действие и пророчествует о грядущей войне.
Это не первое сотрудничество Нолана и Скотта. Ранее рэпер написал заглавную тему «The Plan» для саундтрека к фильму Нолана «Довод» (2020). Тогда режиссер высоко оценил вклад музыканта, назвав его работу «последним элементом годовой головоломки». Известно, что после выхода «Довода» Нолан даже отправил Скотту рукописную благодарственную записку.
Оба они также разделяют приверженность театральному кинопоказу. Нолан, нынешний глава Гильдии режиссеров Америки, известен как последовательный критик эксклюзивных стриминговых релизов. Скотт в недавнем интервью Rolling Stone также подчеркивал важность сохранения культуры похода в кино.
Экранизация гомеровского эпоса, повествующего о долгом и полном опасностей возвращении царя Итаки Одиссея (Мэтт Деймон) домой после Троянской войны, собрала впечатляющий звездный состав. В фильме также снимаются Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля.