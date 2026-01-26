Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана

«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
СМИ: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Фото: Universal

В новом рекламном ролике к масштабному проекту Кристофера Нолана «Одиссея» впервые показали персонажа в исполнении рэпера Трэвиса Скотта. Видео было представлено во время трансляции матча чемпионата AFC 25 января.

В короткой сцене Скотт, чья роль пока не раскрыта, внезапно появляется в пиршественном зале, где находятся персонажи Джона Бернтала (Менелай) и Тома Холланда (Телемах). Громко стуча посохом, он прерывает действие и пророчествует о грядущей войне.

Это не первое сотрудничество Нолана и Скотта. Ранее рэпер написал заглавную тему «The Plan» для саундтрека к фильму Нолана «Довод» (2020). Тогда режиссер высоко оценил вклад музыканта, назвав его работу «последним элементом годовой головоломки». Известно, что после выхода «Довода» Нолан даже отправил Скотту рукописную благодарственную записку.

Оба они также разделяют приверженность театральному кинопоказу. Нолан, нынешний глава Гильдии режиссеров Америки, известен как последовательный критик эксклюзивных стриминговых релизов. Скотт в недавнем интервью Rolling Stone также подчеркивал важность сохранения культуры похода в кино.

Экранизация гомеровского эпоса, повествующего о долгом и полном опасностей возвращении царя Итаки Одиссея (Мэтт Деймон) домой после Троянской войны, собрала впечатляющий звездный состав. В фильме также снимаются Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля.

