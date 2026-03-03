В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков

В первую версию списка попали 1006 произведений. Среди них романы Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation „П“, „Transhumanism Inc.“ и другие), Владимира Сорокина („День опричника“ и „Сахарный кремль), две книги Маргариты Симоньян ― сборник рассказов „Водоворот“ и роман „В начале было Слово — в конце будет Цифра“, а также „Nirvana. Личные дневники Курта Кобейна“.