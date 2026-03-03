В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков

Российский книжный союз опубликовал на своем сайте список книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания в текстах наркотиков. Перечень будет обновляться еженедельно.
В первую версию списка попали 1006 произведений. Среди них романы Виктора Пелевина («Чапаев и Пустота», «Generation „П“, „Transhumanism Inc.“ и другие), Владимира Сорокина („День опричника“ и „Сахарный кремль), две книги Маргариты Симоньян ― сборник рассказов „Водоворот“ и роман „В начале было Слово — в конце будет Цифра“, а также „Nirvana. Личные дневники Курта Кобейна“.
С ними в перечень внесены книга Максима Семеляка «Значит, ураган. Егор Летов: опыт лирического исследования», книги Кастанеды», «Отчет» Сьюзан Сонтаг, «Книга Пассажей» Вальтера Беньямина, «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса, «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», Жан-Поля Сартра.
Помимо этого, в реестр вошли издания Стивена Кинга («Томминокеры», «Противостояние»), Хантера С. Томпсона («Ангелы Ада»), Артура Конан Дойля («Приключения Шерлока Холмса»), Оскара Уайльда («Портрет Дориана Грея»), Томаса Пинчона («Винляндия», «Радуга тяготения»), Юкио Мисимы («Жизнь на продажу»), Харуки Мураками («Ничья на карусели»), Рю Мураками («Дети из камеры хранения»), Джона Стейнбека («К востоку от Эдема»), Говарда Лавкрафта («Зов Ктулху», «Хребты безумия»).
Попали в список и научпоп произведения. Среди них ― «Справочник участкового терапевта. Алгоритмы диагностики, тактики лечения, ведение документации», «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», «В начале было кофе. Лингвомифы, речевые „ошибки“ и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке», а также «Новейшая история России в 14 бутылках водки».
В РКС пояснили, что книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя (издателя). В дальнейшем обязательность их маркировки самостоятельно контролируется другими участниками рынка — книжными магазинами, библиотеками, оптовиками.