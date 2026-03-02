«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Реджина Холл и Анна Фэрис в первом трейлере «Очень страшного кино-6»
Apple представила бюджетный iPhone 17e
В Москве началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной
Журналист провел интервью с Гослингом с обочины. Актер переживал за него больше, чем за фильм
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»

Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной

Афиша Daily
Фото: ©Kateryna Hliznitsova

Император Петр I возглавил рейтинг исторических личностей, чьи биографии стали самыми популярными у россиян. Об этом пишет агентство «Москва» со ссыкой на результаты совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и сети магазинов «Читай-город».

За него проголосовали 47% респондентов. В тройку лидеров по популярности биографий также вошли императрица Екатерина II (44%) и летчик-космонавт Юрий Гагарин (35%). 

Самыми популярными изданиями у пользователей стали работы Эдварда Радзинского: аудиокниги «Сталин. Жизнь и смерть» и «Распутин. Жизнь и смерть». В исследовании уточняется, что за последние 12 месяцев спрос на книги об исторических личностях вырос на 23% по сравнению с предыдущим периодом.

Недавно стало известно, что россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках. В топе бестселлер Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», история Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота» и романтическое фэнтези Милены Завойчинской «Котоводство по-рыжему».

Расскажите друзьям