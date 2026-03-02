Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной

Император Петр I возглавил рейтинг исторических личностей, чьи биографии стали самыми популярными у россиян. Об этом пишет агентство «Москва» со ссыкой на результаты совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и сети магазинов «Читай-город».



За него проголосовали 47% респондентов. В тройку лидеров по популярности биографий также вошли императрица Екатерина II (44%) и летчик-космонавт Юрий Гагарин (35%).



Самыми популярными изданиями у пользователей стали работы Эдварда Радзинского: аудиокниги «Сталин. Жизнь и смерть» и «Распутин. Жизнь и смерть». В исследовании уточняется, что за последние 12 месяцев спрос на книги об исторических личностях вырос на 23% по сравнению с предыдущим периодом.



Недавно стало известно, что россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках. В топе бестселлер Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», история Хиро Арикавы «Хроники странствующего кота» и романтическое фэнтези Милены Завойчинской «Котоводство по-рыжему».