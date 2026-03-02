«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В период с 2 по 8 марта в Москве сохранится плюсовая температура в светлое время суток, однако по ночам ожидаются заморозки. Такой прогноз дал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Самыми холодными станут ночи среды, пятницы и субботы: столбики термометров опустятся ниже нуля. Днем же воздух будет прогреваться до плюсовых значений. Исключением станет воскресенье: температура в течение суток, скорее всего, не превысит нулевую отметку.

Средняя температура на неделе ожидается на 2–3 градуса выше климатической нормы, однако повторения рекордного тепла минувших выходных Леус уже не прогнозирует.

1 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года: на ВДНХ зафиксировали +4,9 градуса. Исторический максимум первого дня весны зафиксирован в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В Коломне воздух прогрелся до +5,9 градуса — на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2020 году.

