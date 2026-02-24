Кофе, булки, книги: 10 кофеен при книжных магазинах (и наоборот)

DIY-пространство с крошечной кофейней и причудливой подборкой книжек на Соколе. Помимо художки и нон-фикшена с книжными новинками в «Тираже» много самодельных зинов и открыток всех размеров и форматов. За стойкой сбоку варят кофе (привычная классика) и есть небольшая витрина с круассанами и прочей выпечкой. С книжкой и капучино можно присесть в зале — есть компактные столики, за которыми можно перекусить, полистать журнал или поработать за ноутбуком .