Кофе, булки, книги: 10 кофеен при книжных магазинах (и наоборот)

«Книжный магазин Пархоменко»
Пара Ани и Сергея Пархоменко открыли независимый книжный на Татарской улице в 2018 году. Внутри несколько залов плюс читальный уголок на втором этаже, где можно устроить с книжной и кофе.
Книжная подборка — солянка из художки, литературных новинок, научпопа, очень красивых детских книг и всего, что показалось интересным и стоящим самим Пархоменко. Есть, к примеру, симпатичные книги о Москве и тут же иллюстрированный альбом с лучшими рынками мира.
При книжном работает кофейня Cometodeema — в смешных кружках с котами предлагают эспрессо и капучино, фильтр, раф или облепиховый чай. Заодно можно ухватить трубочку со сгущенкой или круассан.
«Подписные издания»
Книжный плюс пекарня с булками, вызывающими зависимость, давно стал визитной карточкой Петербурга. А в 2026 году «Подписные» открыли филиал в Москве: обосновались на третьем этаже Музея русского импрессионизма, сохранили расслабленный вайб, но слегка изменили формат.
От флагмана на Литейном новый книжный отличается и площадью, и стилем интерьера (за дизайн отвечало архитектурное бюро Aurore). Подборка книг, канцелярки и приятных мелочей вроде закладок и собственного мерча «Подписных» тоже сокращенная. Про кофе с булками не забыли, но выпечка приедет в Москву только в марте, а вот капучино или раф можно взять уже сейчас.
Для посещения «Подписных в музее» нужно получить браслет у администратора на первом этаже музея — покупать билет не нужно.
Чехов и компания
Симпатичный камерный книжный на Таганке явно вдохновлялся петербургскими «Подписными»: кофе и булочки, изобретательная подборка книг и улыбчивые консультанты. Налево пойдешь — в кофейню попадешь; направо пойдешь — окажешься в просторном зале с книжками всех мастей. На полках — художественная литература, новинки и классика, книги по искусству, философии, истории, психологии, литературоведению, кино и театру. Есть мемуары, поэзия и драматургия, а также литература на английском языке.
В меню кофейни (ее название — «Краткость») вся привычная кофейная классика и немного альтернативы. Есть витрина с паштелями и другой микровыпечкой, также можно взять датский завтрак или вполне пристойный сэндвич (готовят сами).
Отдельного упоминания стоит само пространство: книжный работает на первом этаже жилого дома, построенного в 1953 году по проекту архитектора Руднева. Спроектированное для общественных задач – высокие потолки и огромные окна, – помещение «Чехова» прежде было советской парикмахерской. Внутри высокие потолки с лепниной и полностью обновленный интерьер в духе минимализма.
Тираж
DIY-пространство с крошечной кофейней и причудливой подборкой книжек на Соколе. Помимо художки и нон-фикшена с книжными новинками в «Тираже» много самодельных зинов и открыток всех размеров и форматов. За стойкой сбоку варят кофе (привычная классика) и есть небольшая витрина с круассанами и прочей выпечкой. С книжкой и капучино можно присесть в зале — есть компактные столики, за которыми можно перекусить, полистать журнал или поработать за ноутбуком.
Здесь же работает выставочное пространство — «галерея на Песчаной», где проходят камерные, но не лишенные обаяния выставки.
Поляндрия Letters
У петербургского издательства «Поляндрия» в Москве работает собственный домик — светлое пространство с книжными стеллажами, большим коммунальным столом и кофейней Letters. Внутри достаточно многолюдно, но спокойно — есть диванчики, чтобы поболтать и устроиться с книгой. Среди литературы — много красиво оформленных детских книг, янг адалта и подростковой литературы.
В кофейне варят классику и авторские напитки вроде сезонных рафов, латте с самодельными сиропами и апельсинового какао. Есть полноценное меню с супами, сэндвичами и завтраками, а заодно витрина с круассанами и печеньем. Летом открывается тихая веранда в тени деревьев (благодать!).
Нитка
Не кофе, а чай! Нарядная чайная в особняке при центре Вознесенского (где бывают отличные камерные выставки) напоминает светскую гостиную: большой стол, тяжелые кресла и полки с книгами. За стойкой готовят чай и чайные напитки: например, могут заварить чайничек габы или фирменный купаж, налить чая из огромного самовара или приготовить чайный раф с лаймом.
Здесь же можно полистать и купить книги (но только на Ордынке): например, про русскую чайную традицию или другие гастрономические привычки москвичей, а заодно классику и что-нибудь из нишевых новинок (не только на тему еды). Выбор скромный, но небанальный — все же это больше книги при чайной, а не наоборот.
Павильон «Книги» РОСИЗО
Читальня в строгом павильоне в духе античного храма на ВДНХ. Внутри — стеллажи с книгами, читальный зал и кофейня. Много классики и новинок, есть редкие и малотиражные издания — все книги можно взять почитать, но с возвратом, они не продаются. Здесь же проходят книжные клубы и работает буккроссинг.
В читальном зале не запрещается работать за ноутбуком (но никаких созвонов!), а в кофейне можно взять капучино или фильтр, перекусить простеньким сэндвичем или круассаном.
Nostalgia
Еще одна читальня с булками в окрестностях Сокола (самый читающий район Москвы!). Коллекция книг небольшая — буквально один стеллаж — и очень авторская — это больше книги при кофейне, а не наоборот. Немного классики, популярные современные авторы плюс симпатичные diy-открытки, планеры и ежедневники для творческих.
В «Ностальгии» проводят кинопоказы, устраивают лекции, разговорные клубы и рады даже фрилансерам за ноутбуком. Летом на улицу выставляют шезлонги, так что с книжкой и чашкой капучино можно позагорать (не забываем SPF). Кроме кофе и чая есть базовые сэндвичи, круассаны с начинками и без и небольшие десерты вроде канеле или корзиночек с ягодами.
Московский дом книги на Арбате
Крупнейший советский книжный открылся в 1967 году и с тех пор не сильно изменился внешне. На бесконечных стеллажах — более 200 тысяч книг: продают все от букинистических фолиантов до новинок молодых авторов и классики в подарочных обложках.
При книжном работает не просто кофейня, а настоящее олдскульное литературное кафе. В меню — кофе и чай, супы, горячие блюда вроде куриных котлет, салаты типа «Цезаря» и целая витрина с десертами и сэндвичами-треугольниками. Здесь проводят кинопоказы, лекции и презентации книг. В целом, идти сюда стоит не ради вкусных булок (здесь они скорее средние), а за букинистическим вайбом.
Гиперион
«Гиперион» — этакая сказочная книжная нора из двух залов в цокольном этаже домика на Трехсвяте. Подборка книг причудливая и слегка хаотичная: много художественной литературы (современная и классическая), детской и научпопа, плюс раритетные фолианты и диковинки от совсем малоизвестных авторов.
В одном из залов проводят лекции и кинопоказы, здесь же можно взять кофе с простенькой булочкой и засесть на пару часов с новой книжкой (есть пара столиков). Выпечка и напитки — скорее обычные, зато само место — абсолютная «кротовая нора»: решительно не понятно, какой за окном час, год и город. Понравится тем, кто не любит слишком модные и вылизанные места.