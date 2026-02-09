Рай для интроверта: 10 мест в Москве, где комфортно одному

Если хочется скрыться ото всех, можно отправиться на остров. К сожалению, не на необитаемый, а расположенный неподалеку от метро «Измайловская» и «Партизанская». Когда-то на территории была усадьба бояр Измайловых, а при Романовых на острове выращивали дыни и виноград. Весь остров можно обойти за полчаса, в центре сохранились исторические постройки, на территории которых проводят выставки. У воды — лавочки и зеленые газоны, на которых летом горожане пикникуют и загорают.