Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

Фото: «Глеб Самойлов — Агата Кристи 35»/«ВКонтакте»
Обновлено сегодня в 10:32

С российских стримингов также пропали шесть релизов рэпера Pharaoh и множество треков Славы КПСС. Последний закрыл свои композиции для прослушивания в России.

Некоторые артисты предпочли отцензурировать композиции, чтобы не попасть под действие нового закона. Среди них ― Ганвест, Биг Беби Тейп, OG Buda, Кишлак и Soda Luv.

Три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Об этом сообщает 66.ru.

Речь о пластинках «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997). Удаление релизов связано с тем, что несколько песен признали пропагандой наркотиков. 

Сооснователь коллектива Владимир Самойлов пообещал, что альбомы вернут, когда тексты приведут в соответствие с новым законом. «Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся», — сказал он.

Новый закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете вступил в силу 1 марта. За его нарушение грозит уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку. 

