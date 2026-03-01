Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта

«Покататься до 8 марта все также можно будет как в центре — на площади Революции, так на окружных площадках, например в Теплом Стане, в Олимпийской деревне, Некрасовке, Вешняках и Зеленограде. Всего 26 локаций, на 25 из них вход со своими коньками бесплатный, и при посещении еще одной локации — на фестивальной площадке в Коломенском — необходимо будет прибрести билет», — сообщил представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.