Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе

«Помимо анализа просмотров, сервис Russpass изучил и фактические продажи билетов. Лидером по этому показателю стал каток в музее-заповеднике „Коломенское“. Далее в рейтинге — каток перед Аркой главного входа в парке Горького. Замыкает тройку объектов колесо обозрения „Солнце Москвы“», — рассказали в Мостуризме.



Недавно стало известно, что во всех районах Москвы этой зимой появятся бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи. «Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе», — сказал по этому поводу Сергей Собянин.

