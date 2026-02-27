Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля

Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
Иллюстрация: buradaki/Getty Images

Парад планет, который произойдет 28 февраля, можно будет наблюдать во всех частях России примерно через час после заката Солнца. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. 

«Участвовать в параде будут все планеты, кроме Марса. То есть на ночном небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Юпитер, Уран, Нептун, а также примкнувшую к ним Луну. Все они выстроятся практически в один ряд», ― отметил он.

По словам ученого, все планеты, кроме Урана и Нептуна, можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения за этими двумя самыми отдаленными от Земли планетами достаточно будет любительского телескопа.

В Москве начинать наблюдения можно сразу после захода Солнца, после 18.30, сказали в Московском планетарии. В течение часа ― с 18.30 до 19.30 ― низко у горизонта можно попробовать «поймать» все четыре планеты малого парада.

Доцент-практик Политехнического института ДВФУ Петр Южаков добавил, что парад планет можно будет увидеть в течение нескольких дней. В том или ином виде он продлится до 4 марта. Ученый посоветовал уехать за 15–20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдениям. 

