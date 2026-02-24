Рона Уизли в сериале «Гарри Поттер» сыграют сразу два актера

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Фото: Guildhall School of Music & Drama — Audio Visual Department/YouTube

В сериале «Гарри Поттер» роль Рона Уизли, рыжеволосого друга главного героя, исполнят сразу два актера. Об этом написал портал Comicbook.

По его информации, юного Рона сыграет Аластер Стаут, а более взрослую версию персонажа — Луис Шелтон. Шелтон появится в первом сезоне шоу, когда Гарри и Рон обнаружат волшебное зеркало Еиналеж.

Актерский состав проекта продолжает пополняться. Стало известно, что в сериале снимутся также Наоми Вирнтер («Медленные лошади») в роли мадам Малкин и Нил Эдмонд в роли управляющего отелем.

Съемки новой экранизации романов Джоан Роулинг идут в Великобритании с лета 2025 года. Главные роли получили Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Премьера ожидается в начале 2027 года.

