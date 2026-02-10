Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War

Каллум Винсон сыграет Атрея ― юного бога, сына Кратоса и Фей (она же Лаувейя), в сериале по God of War от Amazon. Об этом сообщает Variety.
Атрей ― второй по значимости персонаж двух последних игр God of War, по сюжету которых снимут сериал. Вместе с Атреем бог войны Кратос отправляется в путешествие, чтобы развеять прах Фей. В ходе приключений отец учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить Кратоса быть более человечным.
Атрей вырос в удаленной лесной хижине, в изоляции от остального мира, и почти полностью воспитан матерью. «Он отлично владеет луком, любит животных и очень любопытен: его мучает вопрос, что находится за пределами лесного дома. После смерти матери Атрей остается с холодным, отстраненным отцом, которого он почти не знает, и который, в свою очередь, мало что знает о нем. Тем не менее Атрей жаждет одобрения отца и отчаянно хочет доказать, что достаточно силен, чтобы выжить в жестоком и опасном мире», ― говорится в официальном описании героя.
Винсон присоединился к ранее объявленному актерскому составу, в который вошли Райан Херст (Кратос), Мэнди Патинкин (Один), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор), Тереза Палмер (Сиф), Макс Паркер (Хеймдалль), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн (дворф-кузнец Брок) и Джефф Гулка (брат Брока Синдри).
Ранее Винсон снимался в сериалах «Связанные насмерть», «Алая река», «Покерфейс» и «ФБР: За границей». Вскоре он появится в третьем сезоне сериала Netflix «Ночной агент» и в приквеле «Пятницы, 13-е» — сериале «Хрустальное озеро».
Сериал «God of War», получивший заказ сразу на два сезона, находится на стадии предпроизводства в Ванкувере. Шоураннером и главным сценаристом выступит Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Режиссером первых двух эпизодов назначен Фредерик Е.О.Той («Сегун», «Пацаны»).