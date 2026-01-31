Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War

Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг

Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War

Фото: PlayStation

К касту телевизионной адаптации игры God of War на Amazon Prime Video присоединились три новых актера. Среди них — Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка.

Дункан вернется к роли Мимира — мудрейшего в мире скандинавских богов, которого он сыграл в двух играх серии. Вудберн исполнит роль резкого и мастеровитого дворфа-кузнеца Брока, а Гулка — брезгливого и невротичного брата Брока Синдри.

1/2
2/2

Эти актеры пополнят ранее объявленный звездный состав, в который входят Райан Херст (Кратос), Мэнди Патинкин (Один), Олавюр Дарри Олавссон (Тор) и Макс Паркер (Хеймдалль). Райан Херст также ранее участвовал в играх, но в роли Тора.

Сюжет сериала расскажет о путешествии Кратоса и его юного сына Атрея, которые хотят выполнить последнюю волю своей жены и матери. По ходу истории Кратос будет учить сына быть богом, а Атрей — учить отца быть человеком.

Проект, получивший заказ сразу на два сезона, находится на стадии предпроизводства в Ванкувере. Шоураннером и главным сценаристом выступит Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Режиссером первых двух эпизодов назначен Фредерик Той («Сёгун», «Пацаны»).

Расскажите друзьям