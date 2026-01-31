Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War

К касту телевизионной адаптации игры God of War на Amazon Prime Video присоединились три новых актера. Среди них — Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка.
Дункан вернется к роли Мимира — мудрейшего в мире скандинавских богов, которого он сыграл в двух играх серии. Вудберн исполнит роль резкого и мастеровитого дворфа-кузнеца Брока, а Гулка — брезгливого и невротичного брата Брока Синдри.
Эти актеры пополнят ранее объявленный звездный состав, в который входят Райан Херст (Кратос), Мэнди Патинкин (Один), Олавюр Дарри Олавссон (Тор) и Макс Паркер (Хеймдалль). Райан Херст также ранее участвовал в играх, но в роли Тора.
Сюжет сериала расскажет о путешествии Кратоса и его юного сына Атрея, которые хотят выполнить последнюю волю своей жены и матери. По ходу истории Кратос будет учить сына быть богом, а Атрей — учить отца быть человеком.
Проект, получивший заказ сразу на два сезона, находится на стадии предпроизводства в Ванкувере. Шоураннером и главным сценаристом выступит Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Режиссером первых двух эпизодов назначен Фредерик Той («Сёгун», «Пацаны»).