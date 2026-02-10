В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram

Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Российские пользователи массово жалуются на сбои в Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. О проблемах в работе мессенджера свидетельствуют и жалобы на портале «Сбой.рф».

Чаще всего пользователи пишут, что в Telegram не грузятся медиа и невозможно отправить сообщение. 51% жалоб на Downdetector касается общего сбоя мессенджера. 

Согласно «Сбой.рф», большинство жалоб поступает из Москвы, Новосибирской области, Петербурга, Свердловской области, Красноярского края, Иркутской и Челябинской области. В Downdetector чаще всего жалуются пользователи из Магаданской и Самарской областей, ЯНАО, Новосибирской области и Петербурга. 

Проблемы с работой мессенджера наблюдались и накануне, 9 февраля. К вечеру количество жалоб снизилось, но утром 10 февраля они вновь приняли массовый характер. 

На версиях сервиса Downdetector из других стран, включая США, Италию, ОАЭ и Японию, пользователи о сбоях в работе Telegram не сообщают.

Проблемы с работой мессенджера в РФ пока не комментировали ни его представители, ни Роскомнадзор. 

В середине января зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов говорил, что РКН замедлил загрузку видео в Telegram. По словам депутата, это связано с тем, что руководство мессенджера недостаточно энергично взаимодействует с органами власти РФ. Ранее Свинцов заявлял, что в России не планируют полностью блокировать Telegram. 

