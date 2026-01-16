Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют, так как он сотрудничает с властями

Фото: ilgmyzin/Unsplash

Полная блокировка Telegram в России не ожидается, поскольку мессенджер взаимодействует с властями. Об этом заявил зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», ― цитирует его слова ТАСС.

Ранее Свинцов выразил уверенность, что WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году. По мнению депутата, такие жесткие меры будут «абсолютно обоснованы» в предвыборный год, учитывая, что мессенджер принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией. 

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. В октябре ведомство заявило, что принимает меры по частичному ограничению их работы. РКН объяснил свои действия борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В ноябре Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp. Регулятор пояснил, что вводит ограничения поэтапно, позволяя пользователям перейти в другие сервисы.

