В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями

Такую же версию в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» привел зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов: «То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров».