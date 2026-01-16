В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями

Источник «Москвы 24» на телеком-рынке заявил о частичном замедлении Telegram в России. Он связал жалобы пользователей на медленную загрузку видео в мессенджере с ограничениями, которые Роскомнадзор ввел в новом году.
Такую же версию в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» привел зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов: «То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров».
Свинцов добавил, что в Telegram до сих пор большое количество фейковой и опасной информации. В качестве примера парламентарий привел анонимные каналы с предложениями купить акции, криптовалюты или другие активы, из-за которых люди теряют деньги.
При этом сервис по мониторингу сбоев «Сбой.рф» не фиксирует всплеска жалоб на работу Telegram. В «Сбой.рф» 16 января поступили 193 жалобы, тогда как максимум в этом месяце ― 476 ― был 10 января. В дни блокировки сервиса число жалоб может достигать нескольких тысяч.
Ранее Свинцов говорил, что в России не будут полностью блокировать Telegram, поскольку мессенджер взаимодействует с властями страны.