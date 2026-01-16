В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями

Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»
Исследование: 70% студентов совмещают учебу с работой
Гарри Стайлз объявил дату выхода нового альбома
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уходит в отставку
Роберт Дауни-мл. сравнил актерскую игру Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна

В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями

Источник «Москвы 24» на телеком-рынке заявил о частичном замедлении Telegram в России. Он связал жалобы пользователей на медленную загрузку видео в мессенджере с ограничениями, которые Роскомнадзор ввел в новом году. 

Такую же версию в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» привел зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов: «То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров».

Свинцов добавил, что в Telegram до сих пор большое количество фейковой и опасной информации. В качестве примера парламентарий привел анонимные каналы с предложениями купить акции, криптовалюты или другие активы, из-за которых люди теряют деньги. 

При этом сервис по мониторингу сбоев «Сбой.рф» не фиксирует всплеска жалоб на работу Telegram. В «Сбой.рф» 16 января поступили 193 жалобы, тогда как максимум в этом месяце ― 476 ― был 10 января. В дни блокировки сервиса число жалоб может достигать нескольких тысяч. 

Ранее Свинцов говорил, что в России не будут полностью блокировать Telegram, поскольку мессенджер взаимодействует с властями страны. 

Расскажите друзьям