Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»

Фото: Medios y Media / Getty Images

Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по фильму «Апокалипсис» и сериалу «Нарко: Мексика». Об этом сообщила Мексиканская академия киноискусств и наук.

Тарасене было 55 лет. «Его творчество и его незабываемое кино останутся в памяти нашего кино», — подчеркнули в киноакадемии, назвав Херардо «фундаментальным актером мексиканского кинематографа».

Херардо Тарасена родился 27 марта 1970 года в Мехико. Он учился в Национальном автономном университете Мексики, после чего работал в перуанской танцевальной группе «Интегро».

Кинокарьера артиста состояла более чем из 80 ролей. Он снимался в таких лентах как «Озеро страха. Присутствие», «Скрипка», «Без имени», «Звук свободы». Также его можно было увидеть в сериале «Королева юга».

