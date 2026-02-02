Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»

Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по фильму «Апокалипсис» и сериалу «Нарко: Мексика». Об этом сообщила Мексиканская академия киноискусств и наук.
Тарасене было 55 лет. «Его творчество и его незабываемое кино останутся в памяти нашего кино», — подчеркнули в киноакадемии, назвав Херардо «фундаментальным актером мексиканского кинематографа».
Херардо Тарасена родился 27 марта 1970 года в Мехико. Он учился в Национальном автономном университете Мексики, после чего работал в перуанской танцевальной группе «Интегро».
Кинокарьера артиста состояла более чем из 80 ролей. Он снимался в таких лентах как «Озеро страха. Присутствие», «Скрипка», «Без имени», «Звук свободы». Также его можно было увидеть в сериале «Королева юга».