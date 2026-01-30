Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Драко Малфой стал символом Китайского нового года

Фото: TheChinaScroll/X

Персонаж книг «Гарри Поттер» Драко Малфой стал символом Китайского нового года. Это произошло из‑за перевода его имени: используемые для его записи иероглифы обозначают «лошадь» и «хорошая удача».

17 февраля, согласно китайским традициям, наступит год красной огненной лошади. Жители Китая решили использовать изображения Драко Малфоя как своеобразное пожелание удачи в наступающем году.

Видео: buzzlog.beta

Китайцы активно распечатывают постеры и открытки с фото актера Тома Фелтона из фильмов о Гарри Поттере. Они размещают их в витринах магазинов, на дверях собственных домов или в квартирах.

Интересно, что картинки часто переворачивают вверх ногами. Так делают, поскольку в китайской культуре нечто перевернутое обозначает нечто уже случившееся. Переворачивая иероглиф «хорошая удача», китайцы выражают надежду, что увидевшие ее люди — уже сегодня могут назвать себя удачливыми.

Видео: AChinesetranslator/YouTube

Исполнитель роли Драко Малфоя пока не прокомментировал вирусный тренд. Фелтон недавно вернулся к своему культовому персонажу в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Фанаты были так рады этому, что едва дали актеру завершить монолог.

