Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала

Гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что его коллектив не будет в обозримом будущем выступать в США. «Америка сейчас опасное место», — пояснил он. Об этом написал The Guardian.
78-летний музыкант пояснил, что ему приходится учитывать обстоятельства. «Это очень грустно, потому что мне кажется, что Queen выросли в Америке, и мы любим эту страну, но сейчас все уже не так, как раньше», — сказал он.
По словам Мэя, все артисты «дважды думают, прежде чем ехать туда». Какие именно опасности поджидают музыкантов в США, участник Queen не уточнил.
В СМИ посчитали, что Мэй ссылается на ситуацию с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Эту организацию в последние недели активно критиковали за необоснованное насилие по отношению к гражданам. 7 января сотрудник ICE застрелил 37-летнюю женщину в Миннеаполисе, а 24 января в похожих обстоятельствах в этом же городе погиб 37-летний мужчина.
Недавно звезда британской танцевальной музыки Пири отказалась от тура по США. До этого венгерский пианист Андраш Шифф также отменил концерты в США «в связи с недавними и беспрецедентными политическими изменениями» — это случилось еще до трагедий в Миннеаполисе.