Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»

Кинокомпания Black Bear Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Настройщик» Дэниела Роэра. Картину покажут на фестивале «Сандэнс» через несколько дней, а в широкий прокат она выйдет 29 мая.
По сюжету талантливый настройщик пианино обнаруживает, что его профессиональные навыки — особая чувствительность к звуку — идеально подходят для вскрытия сейфов. Это открытие полностью меняет его жизнь.
Роль одаренного настройщика Ники, когда-то мечтавшего о карьере пианиста, но страдающего от непереносимости громких звуков, исполнил Лео Вудолл («Один день»). Его наставника, опытного мастера Гарри Хоровица, сыграл Дастин Хоффман («Человек дождя»).
В фильме также снялись Това Фельдшу («Никто этого не хочет»), Жан Рено («Леон») и Лиор Рас («Фауда»). Режиссер Дэниел Роэр, известный по документальному фильму «Навальный», написал сценарий «Настройщика» совместно с Робертом Рэмси. Это его дебют в игровом кино.